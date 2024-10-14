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Sahaya hava ambulansı indi

Sahaya hava ambulansı indi

10:2814/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
AA
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İzmir'deki amatör futbol ligi maçına 'hava ambulansı' arası verildi. Kalp krizi geçiren hasta, sahaya inen helikopterle hastaneye sevk edildi.

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.

Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maçın 65. dakikasında orta hakem Egehan Kaşıkçı'ya sahaya acil bir hastanın nakli için ambulans helikopterin inmesi gerektiği belirtildi.

Hakemin maçı durdurması sonrası oyuncular saha kenarına geldi ve ambulans helikopter sahaya indi.

Kalp krizi geçiren hasta Özcan Dağlı, ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

Tekrar başlayan karşılaşmayı ev sahibi takım, 3-0 kazandı.

#İzmir
#Süper Amatör Lig
#Ödemişspor
#Beydağ Belediye Spor

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