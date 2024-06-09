Salih Özcan transfer kararını açıkladı

Milli takımın, EURO 2024’te Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu değerlendiren ay-yıldızlı futbolcu, "Gürcistan ilk maç ve en zor maç olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar da turnuvaya hırslı girecek. Dikkat etmemiz lazım. Kendi performansımıza bakmamız lazım. Analiz yapıyoruz zaten antrenörlerle. İnşallah iyi gireriz turnuvaya. Portekiz’de de kaliteli oyuncular var. Ama son zamanlarda gördük ki Hırvatistan’a karşı, Almanya’ya karşı da çok iyi oynadık. Kendimizi öyle göstermemiz lazım" açıklamasında bulundu.





Salih Özcan, ’A Milli Takım grup aşamasını geçtiği takdirde ilerleyen turlarda karşılaşmak istediğin rakip ya da rakipler var mı?’ sorusuna da, "Öncelikle 3 maçı kazanmamız lazım. İngiltere veya Fransa gelse bizim için herhalde biraz dezavantaj olur ama yine de ilk hedefimiz grubu geçmek" şeklinde cevap verdi.