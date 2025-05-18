Şampiyon Galatasaray'dan peş peşe Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermeler

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunda bitime iki hafta kala Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk zaferi sonrası arka arkaya paylaşımlar yaparak ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Trendyol Süper Lig 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
25'inci kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar 5'inci yıldızı takan ilk kulüp oldu.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk zaferi sonrası arka arkaya paylaşımlar yaparak ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.
"Eğer arayan bizsek, açmama lüksü yok. 🏆"
"Sizin hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️"
"İyiler sonunda mutlaka kazanır. 🦁
Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️"
"Üst üste üçüncü kez 𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐎𝐧𝐞!"