Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Reeder Samsunspor evinde 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK’yı konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalara giden maçta Orduspor 10 kişi oynayan rakibine karşı 2 gol bularak maçtan 4-2 skorla galip ayrıldı ve turlayan taraf oldu. Samsunspor - 52 Orduspor FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Reeder Samsunspor, 3. Lig takımı 52 Orduspor FK'ye 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.



2 /8 Karşılaşmanın 14. dakikasında Harun Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçen Orduspor, 25. dakikada Ercan Kara'nın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.



3 /8 İlk yarının son dakikalarında ev sahibi ekip Soner Aydoğdu ile golü buldu ve devreye 2-1 önde girdi.

4 /8 İkinci yarıda müthiş bir mücaledeye sahne olan maç, 79. dakikada Yusuf Atasoy'un attığı penaltı golüyle yeniden dengelendi.

5 /8 90 dakikası 2-2 eşitlikle sona eren karşılaşmanın 96. dakikasında Yunus Emre Köse, 105. dakikasında ise Nevzat Bilen'in golleri Orduspor FK'ye 4-2'lik galibiyeti getirdi.

6 /8 Reeder Samsunspor'da ise Yunus Emre Çift, 78. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



7 /8 Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürprize sahne olan mücadelenin ardından Trendyol Süper Lig ekibi kupaya veda ederken, 3. Lig takımı 52 Orduspor FK, 5. tura yükseldi.