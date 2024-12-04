Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Reeder Samsunspor evinde 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK’yı konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalara giden maçta Orduspor 10 kişi oynayan rakibine karşı 2 gol bularak maçtan 4-2 skorla galip ayrıldı ve turlayan taraf oldu. Samsunspor - 52 Orduspor FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Reeder Samsunspor, 3. Lig takımı 52 Orduspor FK'ye 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Harun Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçen Orduspor, 25. dakikada Ercan Kara'nın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
İlk yarının son dakikalarında ev sahibi ekip Soner Aydoğdu ile golü buldu ve devreye 2-1 önde girdi.
İkinci yarıda müthiş bir mücaledeye sahne olan maç, 79. dakikada Yusuf Atasoy'un attığı penaltı golüyle yeniden dengelendi.
90 dakikası 2-2 eşitlikle sona eren karşılaşmanın 96. dakikasında Yunus Emre Köse, 105. dakikasında ise Nevzat Bilen'in golleri Orduspor FK'ye 4-2'lik galibiyeti getirdi.
Reeder Samsunspor'da ise Yunus Emre Çift, 78. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürprize sahne olan mücadelenin ardından Trendyol Süper Lig ekibi kupaya veda ederken, 3. Lig takımı 52 Orduspor FK, 5. tura yükseldi.
SAMSUNSPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇ ÖZETİ
Samsunspor - 52 Orduspor FK maç özetini izlemek için TIKLAYIN.