SAMSUNSPOR - 52 ORDUSPOR FK CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Samsunspor evinde 52 Orduspor FK’yı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 3 Aralık Salı saat 20.30’da başlayacak. 3. turda Bayburt Özel İdare Spor’u penaltı atışlarıyla eleyen Samsunspor 5. tura yükselmek için sahaya çıkacak. 3. turda Şanlı Urfaspor’u 1-0 mağlup eden 52 Orduspor FK ise zorlu rakibi karşısında tur arayacak. Peki, Samsunspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor - 52 Orduspor FK canlı izleme linki…

1 /6 Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Samsunspor ve 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor.



2 /6 Samsunspor 3. turda deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor’u penaltı atışlarında mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

3 /6 52 Orduspor FK ise evinde Şanlı Urfaspor’u 1-0 mağlup ederek 5. turda Samsunspor’un rakibi oldu.

4 /6 Samsun Yeni 10 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak nefes kesecek maçı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

5 /6 SAMSUNSPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor - 52 Orduspor FK maçı 3 Aralık Salı akşamı saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.



