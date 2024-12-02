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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur: Samsunspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur: Samsunspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14:072/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Samsunspor evinde 52 Orduspor FK’yı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 3 Aralık Salı saat 20.30’da başlayacak. 3. turda Bayburt Özel İdare Spor’u penaltı atışlarıyla eleyen Samsunspor 5. tura yükselmek için sahaya çıkacak. 3. turda Şanlı Urfaspor’u 1-0 mağlup eden 52 Orduspor FK ise zorlu rakibi karşısında tur arayacak. Peki, Samsunspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor - 52 Orduspor FK canlı izleme linki…

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Samsunspor ve 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor.


Samsunspor 3. turda deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor’u penaltı atışlarında mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı. 

52 Orduspor FK ise evinde Şanlı Urfaspor’u 1-0 mağlup ederek 5. turda Samsunspor’un rakibi oldu. 

Samsun Yeni 10 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak nefes kesecek maçı hakem Gürcan Hasova yönetecek. 

SAMSUNSPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Samsunspor - 52 Orduspor FK maçı 3 Aralık Salı akşamı saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.



SAMSUNSPOR - 52 ORDUSPOR FK CANLI İZLE


Samsunspor - 52 Orduspor FK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Ziraat Türkiye Kupası
#Samsunspor
#52 Orduspor FK

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