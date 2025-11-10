Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan flaş Galatasaray sözleri: İlk kez açıklıyorum...

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon başarılı bir grafik çizen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, oynayacakları Galatasaray maçı için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Oynayacakları Beşiktaş ve Galatasaray maçıyla ilgili konuşan başkan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız, açık ve net şekilde söylüyorum. Sonra Galatasaray ile maçımız var. Sami Yen'e gideceğiz."
"Buradan ilk defa söylüyorum, o maça da mutlak galibiyet için çıkacağız. Ama yeneriz-yeniliriz, üç ihtimalli bir maç."
"Samsunspor korkarak oynayan bir takım değil. Futbolu güzelleştiren, futbolda topun oyunda kalma süresini artıran bir takım olmak istiyoruz."