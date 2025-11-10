Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan flaş Galatasaray sözleri: İlk kez açıklıyorum...

Oynayacakları Beşiktaş ve Galatasaray maçıyla ilgili konuşan başkan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:





"Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız, açık ve net şekilde söylüyorum. Sonra Galatasaray ile maçımız var. Sami Yen'e gideceğiz."