Samsunspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları için eski hakemler ne dedi? UEFA'nın yorumu ortaya çıktı

Samsunspor'un iptal edilen golü:





Bülent Yıldırım: "Buradaki golün iptalin teknik anlamda saygı duymak zorundayım. Eğitim olarak baktığımda şu soruları sorarım; 'Görüş çizgisinde miydi oyuncu?', hayır. 'Topla oynamak için bariz bir hareketi ve kaleciyi etkilemesi var mı?', hayır. 'Topa teması var mı?', hayır. 'Fiziksel temas var mı?', hayır. Teorik olarak bu golün verilmesini daha doğru bulurdum. Ancak bu kararı veren hakemin kararına da saygı duyarım."





Bahattin Duran: "Ofsayt gerçekleşmeden önce Holse'nin şutunda top Asensio'ya geliyor. Benim gördüğüm kadarıyla eline değil, göğsüne geliyor ancak eline gelse bile kapalı, doğal konumda eli. Burada el olsa, ofsayt bile olsa penaltı verilirdi. Pozisyonda yardımcı hakem bayrak kaldırdı. Benim anladığım golü atan 7 numaralı oyuncuya kalktı bu bayrak. O oyuncu zaten ofsaytta değil. Fenerbahçe'nin kalecisi golü atan oyuncu ofsaytta sandığı için elini kaldırıyor. Burada oyuna müdahale olmadığı için 17 numaralı oyuncu, kaleciyi ya da diğer oyuncuları etkilediyse ona bakacağız. Top, Asensio'ya çarptıktan sonra sola ciddi şekilde bükülüyor. Kalecinin çok uzağında bu top, kalecinin bu topa müdahale edememesinin sebebi 17 numaralı oyuncu değil. O top zaten diğer oyuncuya geldi. Buna ofsayt diyene de saygı duymakla beraber UEFA'nın en güncel kuralına göre buna gol verilmesi en doğru karardı."





Deniz Çoban: "Ben de en doğru kararın gol olması gerektiğini düşünürken, hakemin kararına da saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum."