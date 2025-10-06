Samsunspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları için eski hakemler ne dedi? UEFA'nın yorumu ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye, yaşanan pozisyonlar damga vurdu. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları için eski hakemler ne diyor? Yaşanılan bir pozisyonla ilgili UEFA'nın da yorumu ortaya çıktı.
Karşılaşmaya Halil Umut Meler'in kararları damga vurdu.
Eski hakemler bu maçta yaşanılan pozisyonları yorumladı. İşte yapılan yorumlar:
Szymanski'nin çekilmesi ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon:
Bahattin Duran: "Burada Samsunsporlu oyuncu risk almış, top gelmeden Szymanski'yi çekse ve etkisini görsek o zaman 'penaltı' derim ama etkisini görmüyoruz. Çekme var ama etkisini görmüyorum, o yüzden devam kararı doğru."
Bülent Yıldırım: 'Çok güzel bir izah. Aynı fikirdeyim."
Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."
Samsunspor'un iptal edilen golü:
Bülent Yıldırım: "Buradaki golün iptalin teknik anlamda saygı duymak zorundayım. Eğitim olarak baktığımda şu soruları sorarım; 'Görüş çizgisinde miydi oyuncu?', hayır. 'Topla oynamak için bariz bir hareketi ve kaleciyi etkilemesi var mı?', hayır. 'Topa teması var mı?', hayır. 'Fiziksel temas var mı?', hayır. Teorik olarak bu golün verilmesini daha doğru bulurdum. Ancak bu kararı veren hakemin kararına da saygı duyarım."
Bahattin Duran: "Ofsayt gerçekleşmeden önce Holse'nin şutunda top Asensio'ya geliyor. Benim gördüğüm kadarıyla eline değil, göğsüne geliyor ancak eline gelse bile kapalı, doğal konumda eli. Burada el olsa, ofsayt bile olsa penaltı verilirdi. Pozisyonda yardımcı hakem bayrak kaldırdı. Benim anladığım golü atan 7 numaralı oyuncuya kalktı bu bayrak. O oyuncu zaten ofsaytta değil. Fenerbahçe'nin kalecisi golü atan oyuncu ofsaytta sandığı için elini kaldırıyor. Burada oyuna müdahale olmadığı için 17 numaralı oyuncu, kaleciyi ya da diğer oyuncuları etkilediyse ona bakacağız. Top, Asensio'ya çarptıktan sonra sola ciddi şekilde bükülüyor. Kalecinin çok uzağında bu top, kalecinin bu topa müdahale edememesinin sebebi 17 numaralı oyuncu değil. O top zaten diğer oyuncuya geldi. Buna ofsayt diyene de saygı duymakla beraber UEFA'nın en güncel kuralına göre buna gol verilmesi en doğru karardı."
Deniz Çoban: "Ben de en doğru kararın gol olması gerektiğini düşünürken, hakemin kararına da saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum."
Fırat Aydınus: "Samsunspor’un iptal edilen golünde şeklen ofsaytta olan Samsunsporlu oyuncu vuruş anında kalecinin arkasında olmasına rağmen sonradan yanına gelerek rakibinin hareket kabiliyetini kısıtladığı ve topa hamle yapma imkanını elinden aldığı için ofsayt kararı doğru."
Samsunspor'un iptal edilen penaltısı
Bahattin Duran: 'Halil Umut Meler pozisyona çok uzak. Bulunduğu yerden net görmesi imkansızdı ama çok emin bir şekilde penaltı verdi. VAR da doğru bir şekilde pozisyona müdahale ederek Meler'i izlemeye davet etti ve penaltıyı iptal ettirdi. Topun nereye geldiğinden bağımsız, çok yakın mesafeden ve olabilecek en doğal konumdaki haline geliyor top. Kesinlikle bir penaltı söz konusu değil, VAR müdahalesi doğru.'
Bülent Yıldırım: 'VAR'ı tebrik ederim. Maçın gidişatını değiştirecek çok önemli bir hatayı düzeltme şansı verdi hakeme. Yakın mesafeden gelen top, beklenmedik top, kol zaten doğal. İhlal noktası olup olmadığı bile tartışmalı. Konuşacak bir şey yok, penaltının iptali doğru. Bu mesafeden bu penaltıyı çalmak da üst düzey bir hakeme yakışmaz.'
Deniz Çoban: 'Böyle bir penaltı olmaz. Meler de izledi ve hemen iptal etti. Elle oynamayla ilgili değişen kurallar insanlarda tartışma yaratıyor ancak buradaki VAR müdahalesi ve penaltının iptali doğru. Yaklaşması gerekirken uzaklaşmış hakem pozisyona, Fenerbahçe'nin topu kaybedeceğini düşünmemiş ve çok kötü yakalanmış.'
Fırat Aydınus: "Bu penaltı kararı Halil Umut Meler’e yakışmadı. O mesafeden bu kararı neyi görerek verdi? Bazen beyin görmek istediğini sana gösterir, bu tehlikelidir.
Topun temas ettiği yer, mesafe, beklenmeyen top, doğal konum, nereden bakarsak bakalım penaltı değil."