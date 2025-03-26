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Şaşırtan istatistik: Son 10 derbide bu sonuç hiç çıkmadı

Şaşırtan istatistik: Son 10 derbide bu sonuç hiç çıkmadı

12:1326/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
IHA
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Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinde sarı-kırmızılıların 6’ya 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda oynayacak. 

İki takım arasında oynanan son derbilerde beraberlik çıkmadı. 

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada ise sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. 

Söz konusu 9’u Süper Lig, 1’i de TFF Süper Kupa mücadelesinden Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti. 

Geride kalan 10 maçta siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 14 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:


17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

28.10.2024 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray

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