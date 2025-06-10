Selçuk İnan ilk transferini Galatasaray'dan istiyor: Kocaelispor harekete geçti

Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan transfer talebini yönetime iletti. Körfez ekibi, genç teknik adamın isteği üzerine Galatasaray'ın yıldızı için görüşmelere başladı.
Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan, transfer raporunu yönetime iletti.
Genç teknik adamın ilk hedefi olarak Galatasaraylı yıldızı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre Kocaelispor, bonservisi Galatasaray'da olan forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu istiyor. Körfez ekibi sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladı.
Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu Selçuk İnanlı Gaziantep FK'da kiralık olarak geçirmişti. 25 yaşındaki forvet oyuncusu ligde çıktığı 29 maçta 3 gol atarken, 4 asistlik skor katkısı verdi.