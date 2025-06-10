Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Selçuk İnan ilk transferini Galatasaray'dan istiyor: Kocaelispor harekete geçti

Selçuk İnan ilk transferini Galatasaray'dan istiyor: Kocaelispor harekete geçti

19:5010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan transfer talebini yönetime iletti. Körfez ekibi, genç teknik adamın isteği üzerine Galatasaray'ın yıldızı için görüşmelere başladı.

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan, transfer raporunu yönetime iletti.

Genç teknik adamın ilk hedefi olarak Galatasaraylı yıldızı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre Kocaelispor, bonservisi Galatasaray'da olan forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu istiyor. Körfez ekibi sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladı.

Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu Selçuk İnanlı Gaziantep FK'da kiralık olarak geçirmişti. 25 yaşındaki forvet oyuncusu ligde çıktığı 29 maçta 3 gol atarken, 4 asistlik skor katkısı verdi.

#Kocaelispor
#Selçuk İnan
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024 YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar açıklandı: MEB REBUS sorgulama sayfası