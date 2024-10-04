Semih Şentürk: ‘Guiza ondan daha iyiydi’

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin efsane golcüsü Semih Şentürk hem teknik direktör Jose Mourinho hem de Fenerbahçeli yıldızların hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli kulübün eski futbolcularından Semih Şentürk, Jose Mourinho'yu eleştirdi.
Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin oyununa tepki gösterirken "İzlediğim en kötü Fenerbahçe'ye doğru gidiyor.
Bu sefer ilk defa, ilk 20 dakikaya iyi başlıyorsun. Pozisyonlar buluyorsun, atamıyorsun ve sonra tekrar geri çekiliyorsun!" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın oynattığı oyunun yetersiz olduğuna vurgu yapan Semih Şentürk "Büyük takım gibi oynamıyor Fenerbahçe. Gördüğümü söylemek zorundayım. Fenerbahçe'ye acil ara gelmesi lazım!
Zaten bu maçla birlikte araya girdi, hafta sonu bay. Duyduğum kadarıyla Jose Mourinho kısa bir izin vermiş iki gün gibi..." dedi.
Öte yandan Semih Şentürk, Jose Mourinho'nun artık etki göstermesi gerektiğini söylerken "Ben dahil bütün Fenerbahçeliler, Mourinho etkisini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.
Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için, "En Nesyri'ye geliyorum. Guiza'yı andırıyor ama bugünden sonra Guiza ön plana çıktı.
Buna 20 milyon Euro verdiysek biz yanlış zamanda oynamışız. Biz 40-50 milyon Euro ederdik" eleştirisinde bulundu.