Semih Şentürk'ten Fenerbahçeli yıldıza flaş uyarı! "Bu şekilde kadroya giremez"

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk, takımın güncel durumunu değerlendirdi. Şentürk, sarı-lacivertlilerin yıldız ismine flaş bir uyarıda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından SkySpor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Semih Şentürk, Cengiz Ünder ile ilgili ayrı parantez açtı. Semih Şentürk'ün açıklamaları şöyle:
"Cengiz Ünder konusuna bir parantez açmak istiyorum. Hep diyorduk Türk oyuncuların oynaması, monte edilmesi lazım diye. Mourinho bunu yapmaya başladı."
"İrfan Can Kahveci sakatlıktan döndü, Oğuz geri döndü. Samet, Mert Hakan şansı iyi değerlendirdi. Cenk biraz daha süre almalı."
"Şimdi Cengiz uzun aradan sonra ilk defa kadroya girdi. Slavia Prag maçında şans bulamadı çünkü uzun bir süre sakattı."
"Bundan sonra kadroda yer bulacağını umut ediyorum. Artık Cengiz'in de takımın içine girmesi gerektiğini düşünüyorum."
"Ben, Cengiz'in küçüklüğünü biliyorum. Büyük umutlarla geldi buraya ondan çok beklentim var."
"Bazen görüyorum, konuşuyoruz. O da bu takımın içine girerse... Çok tehlikeli bir oyuncu yani."
"Cengiz Ünder'in kendini bırakmaması lazım. Bırakırsa kendine zarar, bu şekilde kadroya da giremez."