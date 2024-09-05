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Spor

Şenol Güneş ilk antrenmanına çıktı

21:00 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavililerde ilk antrenmanına çıktı.

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7 Ocak 2013'de Karadeniz ekibiyle yollarını ayıran Şenol Güneş, bugün Karadeniz ekibiyle ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 

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Öte yandan Güneş'in yardımcıları Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek de antrenmanda yer aldı.

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Oyuncularla tanışan tecrübeli teknik adamın neşeli olduğu gözlendi. 

#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Antrenman
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