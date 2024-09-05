Şenol Güneş ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavililerde ilk antrenmanına çıktı.
7 Ocak 2013'de Karadeniz ekibiyle yollarını ayıran Şenol Güneş, bugün Karadeniz ekibiyle ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Öte yandan Güneş'in yardımcıları Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek de antrenmanda yer aldı.
Oyuncularla tanışan tecrübeli teknik adamın neşeli olduğu gözlendi.