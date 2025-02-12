Serdal Adalı yeni scout şefini açıkladı: 1 Mart'ta göreve başlayacak

Serdal Adalı: "Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurumu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var. Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 milyon TL'lik zarar, 88 milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 milyon TL'lik zarar, 100 milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 milyon TL zarardan, 710 milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 milyar TL'den, 15 milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 milyon euro ödeme var."