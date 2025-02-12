Serdal Adalı yeni scout şefini açıkladı: 1 Mart'ta göreve başlayacak

Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Başkan Serdal Adalı, iki transfer için de kulübün kasasından para çıkmayacağını açıkladı. Adalı ayrıca yeni scout şefini de duyurdu. İmza töreninde yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Keny Arroyo: "Avrupa'da futbol oynamak benim için çocukluk hayaliydi. İlk sahaya çıkacağım maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayalimi gerçekleştirmiş olacağım."
Keny Arroyo: "Türkiye'de oynayan oyuncuları izledim. Biraz Ekvador futboluna benzetiyorum Türkiye'yi."
Keny Arroyo: "Beşiktaş, benim için bir hayaldi. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Korkum yok, sahaya çıktığımda göreceksiniz."
Keny Arroyo: "Türkiye'deki defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olursanız, onları kırarsınız. Çevikliğime ve hızıma güveniyorum."
Elan Ricardo: "Hayalimi gerçekleştirmemde yardımcı olanlara teşekkür ederim. Taraftarlara mesajım, biz buraya kazanmaya ve başarılı olmaya geldik."
Elan Ricardo: "Orta sahada bütün pozisyonlarda görev alabilirim. Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği görev neyse, yaparım. Gelmeden önce Türkiye'de oynayan oyuncularla görüşmedim ama burada olmak gurur. Beşiktaş'ın teklifi beni inanılmaz heyecanlandırdı. Önümüzde kazanmak için ne varsa, kazanmak için mücadele edeceğim."
Elan Ricardo: "Buraya gelmeden önce de üst seviyelerde futbol oynadım. Her şeyin farkındayım. Dünya çapındaki seviyelerde oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum. Gelişim için de elimden geleni yapacağım."
Serdal Adalı: "Mazbatayı aldıktan sonra 40 gün geçti. Çok yoğun çalıştık ve basından gelen taleplere geri dönemedik. Camiamızın bilmesini istediğim konular var ama önce futbol yapısından bahsedeceğim. Çözüm yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer değildir. Yeni yapılanma ile doğru organizasyonu kurmaktır. Göz boyama devri bitti. Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik. Son 3 yıldaki yanlışların ceremesini çekiyoruz. Transferde artık hata lüksümüz yok. 'Kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız?' sözü vardır. Evet, Beşiktaş'ın parasını böyle harcamaya çalışıyoruz. Bundan sonra transferde tutartlılık içerisinde gideceğiz. Takımın 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Ara transfer bitti ama önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık."
Serdal Adalı: "Alex Ferguson jenerasyonundan çok önemli bir isimle çalışıyoruz. Ayrıca çok önemli yardımcı antrenörleri getirdik. Bize büyük katkı vermeye başladılar. Liverpool'da çalışmış bir yardımcı antrenör aramıza katılacak. Scout için önemli hamleler yaptık. Yeni scout şefimiz ile de anlaşma sağladık. Buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşme imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak."
Serdal Adalı: "Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim."
Serdal Adalı: "Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurumu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var. Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 milyon TL'lik zarar, 88 milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 milyon TL'lik zarar, 100 milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 milyon TL zarardan, 710 milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 milyar TL'den, 15 milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 milyon euro ödeme var."
Serdal Adalı: "Mali yapı için gayrimenkul projelerine ihtiyaç var. Burada rakiplerin 2-3 yıl gerisindeyiz. İlk projemizin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacağız. Ayrıca dört arazi için başvuru yaptık, inşallah olumlu sonuç alacağız."
Serdal Adalı: "Hüseyin Yücel'in seçim döneminde anlaştığı markaları aradık. Bazılarının ticari belgesi yok, bazılarının konudan haberi yok ve sponsorluğa yanaşmıyorlar."
Serdal Adalı: "Sağda, solda konuşup, 'Beşiktaş'a sponsorluk getirecektim' diyenlere sesleniyorum; Beşiktaş Kulübü'nün yeri belli, kapısı açık. Birileri kişisel çıkarları uğruna camiayı karıştırmaya çalışıyor. Taraftarların umutsuz hissetmesi için uğraşıyorlar. Demek ki göreve geldiğimizden beri bazılarının ayağına bastık, bazı konuların üzerine gittik. Sosyal medyada voleybol ile ilgili yangın yapıldı, voleybolun zararını 3 milyon'dan 100 milyon TL'ye çıkarmışlar. Konuya eğilmemizin ardından yangın başlattılar. Sosyal medyada 180 bin etkileşim yapıldı. Bu işleri yapanlara parazitler diyorum ve söylediklerini ciddiye almıyorum. Kimlerin yaptığını biliyorum. Bu kişiler Beşiktaş'tan ve seçim ortamından para kazanıyor. Camianın içi rahat olsun, inandıklarımızı yapacağız."
Serdal Adalı: "Beş ayda durumu toparlamanın imkanı yok. Altı ayda bir seçim konusunun gündemde olması, Beşiktaş'a yakışmıyor. 13 ayda, 3 farklı başkan gördük. Bu belirsizlikler bitti ve icraat dönemi başladı. Aday olmak isteyen varsa, açıkça çıksın ve söylesin. Kapalı kapılar ardından ve sosyal medyada Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmayın. Takımın başarısız olmasını beklemeyin, kapılar arkasında beklemeyin! Beni yanlış anlamayın, ben seçimden korkmam. Bildiğimizi yapacağız."
Serdal Adalı: "Arthur Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum."
Santrfor transferinin yapılmaması
Serdal Adalı: "Yabancı sayımızı biliyorsunuz. Ayrıca Mustafa ve Semih var. Bu sene santrfor açığımızı kapatacaklarına inanıyorum. Zaten sayıdan alma şansımız yok. Sol bek için çok üstünde durduk, girişimlerimiz oldu ama kısmet olmadı. Ara transferde nokta atışı yapmak mümkün olmuyor, hatasız gitmek istiyoruz. Taraftar ve sosyal medya eleştirilerine kanarak transfer yapmayı doğru bulmuyorum ve yapmayı düşünmüyorum. Scout ekibi ve hocamızın tespitleri var. Yaz döneminde gereken transferleri yapacağız."
Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makası nasıl kapatacak?
Serdal Adalı: "Aynı fikirde değilim. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez, camialarla ölçülür. Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım santim bile gerisinde olmadık. Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır. Takım kötü olur veya şampiyon olamayız. Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. İki büyüğe indirme projeleri konuşuluyor ama Beşiktaş iki sezonla büyüklüğünden en ufak bir şey kaybetmez."
Serdal Adalı: "Çok iddialıyım, hem Türkiye Kupası'nı alırız, hem de ligde yukarı çıkarız. Biz kötü bir takım değiliz. Zaten başka hedef yok bu sene. İnşallah bu iki hedefi gerçekleştireceğiz."