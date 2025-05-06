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Serdar Dursun flaş sözler: ‘Ali Koç devam ederse…’

Serdar Dursun flaş sözler: ‘Ali Koç devam ederse…’

10:156/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kariyerine İran Ligi ekiplerinden Persepolis’te devam eden Serdar Dursun eski takımı Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Dursun, başkan Ali Koç ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

İran Ligi'ni 3. sırada bitiren İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun, değerlendirmelerde bulundu.


Fenerbahçe'nin kırılgan bir camia olmaya başladığının altını çizen Dursun, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından şampiyonluğun kaçtığını ifade ederken Galatasaray'ın yüzde 95 şampiyon olduğunu söyledi.


Derbinin ardından İsmail Kartal'la konuşmadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Bu konu hakkında konuşmadık. O da üzülmüştür. Çünkü her Fenerbahçeli şampiyon olalım diye bekliyordu bu sene. İnşallah seneye olur" dedi.


''Ali Koç devam ederse istikrar olur''

Ali Koç ve Mourinho'nun geleceği hakkında da konuşan 33 yaşındaki golcü; "Fenerbahçe, son senelerde şampiyonluk gelmeyince taraftarlar ümitsizliğe kapılıyor. Kaos ortamı oluyor. İki senedir iyi oyuncular geldi, inanılmaz paralar harcandı.


Şampiyonluk gelmeyince insanlar değişim olmasını istiyor. Ama bence hoca ve Ali Koç devam ederse istikrar olur. Her sezon yeni hoca gitsin oluyor. İkinci olsan bile bazen devam etmek gerekebilir. Ama tabii ki doğru oyuncular gelmesi gerekiyor, daha iyi futbol oynanması gerekiyor. Kulüp bunu kendi arasında çözer. Ona göre görüşüler. Seneye de bence şampiyonluk gelir" açıklamasını yaptı.


''Kalsaydım farklı olurdu''

Serdar Dursun, Fenerbahçe'de günleriyle ilgili değerlendirmesinde ise, ''Fenerbahçe istatistiğim gayet olumluydu. Fenerbahçe'de olsam, skor katkılarım olurdu. Oynardım, Mourinho hoca da şans verirdi.


Verilen süreleri değerlendirmeye çalışırdım. Kalmak istiyordum. Kalsaydım katkı sağlardım ama hayırlısı böyleymiş" şeklinde konuştu.



Sezon ortası transfer olduğu Persepolis'te 13 maça çıkan Serdar Dursun, 5 gol kaydetti.


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