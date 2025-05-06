Serdar Dursun flaş sözler: ‘Ali Koç devam ederse…’

Şampiyonluk gelmeyince insanlar değişim olmasını istiyor. Ama bence hoca ve Ali Koç devam ederse istikrar olur. Her sezon yeni hoca gitsin oluyor. İkinci olsan bile bazen devam etmek gerekebilir. Ama tabii ki doğru oyuncular gelmesi gerekiyor, daha iyi futbol oynanması gerekiyor. Kulüp bunu kendi arasında çözer. Ona göre görüşüler. Seneye de bence şampiyonluk gelir" açıklamasını yaptı.



