Sergen Yalçın sezonun 11'ini seçti

Futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonun 11'ini belirledi. Yalçın'ın kurduğu kadroda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'dan beş, Beşiktaş'tan üç, Fenerbahçe'den iki, Trabzonspor'dan ise bir isim yer aldı.

1 /12 Ekol TV yorumcusu Sergen Yalçın'a göre, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun en iyi 11'i şu şekilde:

2 /12 Mert Günok (Beşiktaş)

3 /12 Pedro Malheiro (Trabzonspor)

4 /12 Davinson Sanchez (Galatasaray)

5 /12 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

6 /12 Filip Kostic (Fenerbahçe)

7 /12 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

8 /12 Lucas Torreira (Galatasaray)

9 /12 Yunus Akgün (Galatasaray)

10 /12 Rafa Silva (Beşiktaş)

11 /12 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)