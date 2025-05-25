Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın sezonun 11'ini seçti

Sergen Yalçın sezonun 11'ini seçti

10:1025/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonun 11'ini belirledi. Yalçın'ın kurduğu kadroda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'dan beş, Beşiktaş'tan üç, Fenerbahçe'den iki, Trabzonspor'dan ise bir isim yer aldı.

Ekol TV yorumcusu Sergen Yalçın'a göre, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun en iyi 11'i şu şekilde:

Mert Günok (Beşiktaş)

Pedro Malheiro (Trabzonspor)

Davinson Sanchez (Galatasaray)

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Filip Kostic (Fenerbahçe)

Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Rafa Silva (Beşiktaş)

Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Victor Osimhen (Galatasaray)

#Süper Lig
#Sergen Yalçın
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 2. sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı? TRT Tabii Gassal dizisi yeni sezon kaç bölümden oluşuyor?