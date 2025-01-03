Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’ın kaderini değiştirecek plan

Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek. Teknik direktörlük görevine yeniden getirilmesi beklenen Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlılar için planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam Rafa Silva’ya özel bir görev verecek. Detaylar haberimizde.

1 /8 Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna Serdal Adalı'nın oturmasının ardından gözler Sergen Yalçın ile yapılacak görüşmeye çevrildi.



2 /8 Hafta sonu ikilinin bir araya gelerek görüşeceği ve son pürüzlerin giderileceği iddia edildi.



3 /8 Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a imza atması durumunda Bodrum FK maçında takımın başında olması bekleniyor.



4 /8 Deneyimli çalıştırıcının, Beşiktaş'taki prensi ise şimdiden belli. Yalçın'ın göreve gelmesi durumunda Rafa Silva'yı takımın merkezine koyma kararı aldığı öne sürüldü.

5 /8 Sözcü'de yer alan habere göre, Sergen Yalçın, Rafa Silva'ya takım içinde liderlik görevi verecek.



6 /8 Yalçın, Silva'nın rakip ceza sahasına yakın oynamasını ve sürekli ceza sahası içine koşular yapmasını planlıyor.



7 /8 Hücum organizasyonlarına liderlik etme görevinin verileceği Rafa Silva, böylece Beşiktaş'ın gol bulma şansını daha da yükseltecek.

