Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’ın kaderini değiştirecek plan

Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek. Teknik direktörlük görevine yeniden getirilmesi beklenen Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlılar için planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam Rafa Silva’ya özel bir görev verecek. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna Serdal Adalı'nın oturmasının ardından gözler Sergen Yalçın ile yapılacak görüşmeye çevrildi.
Hafta sonu ikilinin bir araya gelerek görüşeceği ve son pürüzlerin giderileceği iddia edildi.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a imza atması durumunda Bodrum FK maçında takımın başında olması bekleniyor.
Deneyimli çalıştırıcının, Beşiktaş'taki prensi ise şimdiden belli. Yalçın'ın göreve gelmesi durumunda Rafa Silva'yı takımın merkezine koyma kararı aldığı öne sürüldü.
Sözcü'de yer alan habere göre, Sergen Yalçın, Rafa Silva'ya takım içinde liderlik görevi verecek.
Yalçın, Silva'nın rakip ceza sahasına yakın oynamasını ve sürekli ceza sahası içine koşular yapmasını planlıyor.
Hücum organizasyonlarına liderlik etme görevinin verileceği Rafa Silva, böylece Beşiktaş'ın gol bulma şansını daha da yükseltecek.
Rafa Silva'nın hücum aksiyonlarında saha içindeki partnerlerinin ise Gedson Fernandes, Rashica ve Muçi olacağı aktarıldı.