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Sergen Yalçın’dan Galatasaraylılara Osimhen müjdesi

Sergen Yalçın’dan Galatasaraylılara Osimhen müjdesi

11:3121/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ünlü yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın Galatasaray’ın golcü yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Yalçın, sarı-kırmızılılara müjdeyi verdi.

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın gündemini Ekol TV'de değerlendirdi.


Fenerbahçe'nin bu şekilde devam etmesi halinde Galatasaray'ın gelecek sezon da şampiyon olacağını ifade eden Sergen Yalçın'ın Victor Osimhen sözleri ise gündeme oturdu.


Victor Osimhen için dün Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile konuştuğunu ifade eden Sergen Yalçın şöyle konuştu:


"Alacağız diyorlar. Dün konuştuk Abdullah Kavukcu ile ne diyor, alacağız diyor. Parayı verip alacağız diyor.


Osimhen'i de alıyorlarsa seneye Icardi de gelecek. Galatasaray'ın kadrosu zaten var ki. 2-3 tane transfer yaptıkları zaman zaten beton gibi kadrosu olacak."


Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosunu kıyaslayan Sergen Yalçın, "Galatasaray'da arkayı Davinson toparlıyor. Fenerbahçe'de var mı böyle bir oyuncu? Skriniar biraz.


Orta sahayı Torreira toparlıyor Galatasaray'da. Fenerbahçe'de var mı? Fred öyle bir savunmacı değil.


Yanında Szymanski oynuyor o da savunmacı değil. Talisca da değil. Forvete bakıyorsun Osimhen. Var mı Fenerbahçe'nin öyle bir santrforu?" şeklinde konuştu.


#Osimhen
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