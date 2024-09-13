Sergio Ramos gelişmesi: Arabistan Ligi’ni reddetti, Galatasaray’ın teklifi…

38 yaşındaki futbolcunun hem kardeşi hem menajeri olan Rene Ramos'un tecrübeli ismi; Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo, Corinthians, Flamengo ve Vasco da Gama önerdiği ancak yüksek maliyetten ötürü şimdilik kapılarını kapattıkları aktarıldı.