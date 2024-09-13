Sergio Ramos gelişmesi: Arabistan Ligi’ni reddetti, Galatasaray’ın teklifi…

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra tüm kulüplerin odak noktası olan İspanyol futbolcu Sergio Ramos ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Sevilla macerası sonrasında yeni bir meydan okuma isteyen Sergio Ramos, herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.
38 yaşındaki futbolcunun hem kardeşi hem menajeri olan Rene Ramos'un tecrübeli ismi; Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo, Corinthians, Flamengo ve Vasco da Gama önerdiği ancak yüksek maliyetten ötürü şimdilik kapılarını kapattıkları aktarıldı.
Haberin devamında ise Sergio Ramos'un Galatasaray'dan kendisine gelen teklifi geri çevirdiği, Suudi Arabistan Ligi'ne ise sıcak bakmadığı iddia edildi.
2023/24 sezonunda Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta; 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.50 milyon euro.