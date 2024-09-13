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Spor

Sergio Ramos gelişmesi: Arabistan Ligi’ni reddetti, Galatasaray’ın teklifi…

10:36 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 10:36 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra tüm kulüplerin odak noktası olan İspanyol futbolcu Sergio Ramos ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

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Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Sevilla macerası sonrasında yeni bir meydan okuma isteyen Sergio Ramos, herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.


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38 yaşındaki futbolcunun hem kardeşi hem menajeri olan Rene Ramos'un tecrübeli ismi; Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo, Corinthians, Flamengo ve Vasco da Gama önerdiği ancak yüksek maliyetten ötürü şimdilik kapılarını kapattıkları aktarıldı.

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Haberin devamında ise Sergio Ramos'un Galatasaray'dan kendisine gelen teklifi geri çevirdiği, Suudi Arabistan Ligi'ne ise sıcak bakmadığı iddia edildi.

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2023/24 sezonunda Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta; 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.50 milyon euro.


#Sergio Ramos
#Galatasaray
#Suudi Arabistan Pro Ligi
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