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Serhat Akın kendisini hedef gösteren 4 yorumcunun ismini vermiş

Serhat Akın kendisini hedef gösteren 4 yorumcunun ismini vermiş

11:3229/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye kırgın olduğunu belirten Akın, kendisini hedef gösteren 4 yorumcunun da ismini verdi.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da program çıkışı silahlı saldırıya uğramıştı.

Ayağından yaralanan Serhat Akın, hastaneye kaldırılarak ameliyat edilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan ve silahı kullanan O. D, motosikleti kullanan O.M, şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü., şüphelilerle hareket eden M.A. ve olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T.’nin yakalandığını kaydetti.

Serhat Akın'ın olay sonrası emniyete verdiği ilk ifade de ortaya çıktı.

TV100'de program yapan Ersin Düzen, Serhat Akın'ın ifadesini paylaştı.

İşte Ersin Düzen'in aktarımıyla Serhat Akın'ın ifadesi:


"Serhat, 'Bir süredir medya üzerinden Fenerbahçe'yle ilgili yaptığım tüm yorum ve eleştiriler aslında Fenerbahçe'nin başarısı içindir" diyerek vurgusunu yapıyor. Bununla beraber sosyal medya üzerinden hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirtiyor. Bazı yorumcuların da ismini vermiş, YouTube kanalında yapmış olduğu yayınlardan dolayı. O yayınlarda kendisinin hedef gösterildiğine yönelik bir ifadesi var. 4 tane yorumcunun ismin vermiş. Bu yorumcuların ismini herhangi bir söz hakkı doğmaması açısından vermiyorum. Daha sonra kamuoyunda çıkacaktır. Kendilerinin de belki ifadelerine başvurulacaktır. Bende isimler olmasına rağmen söz hakkı olmaması için isim vermiyorum. 'Kamuoyunda yapmış oldukları bu yayınlarda beni hedef gösterdikleri dönemde bu hedef göstermelere Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri, yapılan hakaret ve tehditleri engellemek için herhangi bir çaba göstermediler. Bunun için Fenerbahçe Kulübü ve yetkililerine kırgın ve kızgınım' diyor Serhat Akın."

#Serhat Akın
#Fenerbahçe
#Beykoz

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