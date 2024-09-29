Serhat Akın kendisini hedef gösteren 4 yorumcunun ismini vermiş

İşte Ersin Düzen'in aktarımıyla Serhat Akın'ın ifadesi:





"Serhat, 'Bir süredir medya üzerinden Fenerbahçe'yle ilgili yaptığım tüm yorum ve eleştiriler aslında Fenerbahçe'nin başarısı içindir" diyerek vurgusunu yapıyor. Bununla beraber sosyal medya üzerinden hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirtiyor. Bazı yorumcuların da ismini vermiş, YouTube kanalında yapmış olduğu yayınlardan dolayı. O yayınlarda kendisinin hedef gösterildiğine yönelik bir ifadesi var. 4 tane yorumcunun ismin vermiş. Bu yorumcuların ismini herhangi bir söz hakkı doğmaması açısından vermiyorum. Daha sonra kamuoyunda çıkacaktır. Kendilerinin de belki ifadelerine başvurulacaktır. Bende isimler olmasına rağmen söz hakkı olmaması için isim vermiyorum. 'Kamuoyunda yapmış oldukları bu yayınlarda beni hedef gösterdikleri dönemde bu hedef göstermelere Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri, yapılan hakaret ve tehditleri engellemek için herhangi bir çaba göstermediler. Bunun için Fenerbahçe Kulübü ve yetkililerine kırgın ve kızgınım' diyor Serhat Akın."