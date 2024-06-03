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Spor

Serhat Akın'dan transfer iddiası: Mourinho'nun getireceği ilk ismi açıkladı

11:59 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:14 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Jose Mourinho ile birlikte Fenerbahçe'nin döneminin başlayacağını söyledi ve dikkati çeken bir transfer iddiasında bulundu.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu.

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Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Ülker Stadyumu'nda taraftarın önünde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Jose Mourinho'nun gelişini değerlendirdi ve iddialı açıklamalarda bulundu.

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Sports Digitale'de konuşan Serhat Akın, "Galatasaray ve Besiktaş'ın dönemi artık bitti. Aldınız alacağınız kadar kupa. Artık Fenerbahçe'nin dönemi geliyor" ifadelerini kullandı.

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Bir de transfer iddiasında bulunan Akın, "Fenerbahçe'nin ilk transferi Anderson Talisca, hayırlı olsun. İlk transferi söylüyorum sadece, sonra arkasından neler geleceğini siz hesap edin" diye konuştu.

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Sarı-lacivertli takımın iddialı bir kadro kuracağını belirten Serhat Akın, "Icardi'nin tıraşları bitti artık. Sarıya boyatma renkleri bitti artık. Şimdi Fenerbahçe'nin dönemi geliyor" dedi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Serhat Akın
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