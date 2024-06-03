Serhat Akın'dan transfer iddiası: Mourinho'nun getireceği ilk ismi açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Jose Mourinho ile birlikte Fenerbahçe'nin döneminin başlayacağını söyledi ve dikkati çeken bir transfer iddiasında bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu.
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Ülker Stadyumu'nda taraftarın önünde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Jose Mourinho'nun gelişini değerlendirdi ve iddialı açıklamalarda bulundu.
Sports Digitale'de konuşan Serhat Akın, "Galatasaray ve Besiktaş'ın dönemi artık bitti. Aldınız alacağınız kadar kupa. Artık Fenerbahçe'nin dönemi geliyor" ifadelerini kullandı.
Bir de transfer iddiasında bulunan Akın, "Fenerbahçe'nin ilk transferi Anderson Talisca, hayırlı olsun. İlk transferi söylüyorum sadece, sonra arkasından neler geleceğini siz hesap edin" diye konuştu.
Sarı-lacivertli takımın iddialı bir kadro kuracağını belirten Serhat Akın, "Icardi'nin tıraşları bitti artık. Sarıya boyatma renkleri bitti artık. Şimdi Fenerbahçe'nin dönemi geliyor" dedi.