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Shakhtar CEO’su açıkladı: Mudryk’in doping davasında flaş gelişme! Yalan makinesi detayı...

Shakhtar CEO’su açıkladı: Mudryk’in doping davasında flaş gelişme! Yalan makinesi detayı...

17:2022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
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Shakhtar Donetsk CEO’su Sergei Palkin, Chelsea’nin Ukraynalı yıldızı Mykhailo Mudryk’in doping skandalında yalan makinesi testinden geçtiğini açıkladı. Kasım 2024’te Ukrayna milli takımıyla yapılan testte meldonium tespit edilen Mudryk, suçsuzluğunu kanıtlamak için avukatlarıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. İşte detaylar.

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, kasım ayında doping testi pozitif çıktığı için sahalardan uzak kalan Ukraynalı futbolcu Mykhailo Mudryk hakkında açıklama yaptı.


Palkin, "Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

SHAKHTAR'IN GELECEĞİ BU DURUMA BAĞLI



Mudryk, Chelsea'ye 70 milyon euro bonservisin yanı sıra 30 milyon euro'luk ek paketler karşılığında Shakhtar'dan transfer olmuştu. Ukraynalı futbolcunun doping testinden dolayı suçlu olduğuna hükmedilirse Shakhtar, 30 milyon euro'luk ödemeyi alamayacak.


Bu transferden elde edilen gelirin, Rusya ile olan savaşta birçok Ukraynalıya da fayda sağladığını belirten Palkin, "Kulüp sahibimiz Rinat Ahmetov, kulübümüzü ve ülkemizi çok seven bir insan. Savaş başladığından bu yana toplamda 315 milyon euro bağışta bulundu." dedi.

SUDAKOV SATIŞI ÇOK KRİTİK



Shakhtar, finansal açıdan ayakta kalabilmek adına takımın yıldız oyuncusu Giorgi Sudakov'u elden çıkarmaya çalışıyor. 22 yaşındaki orta saha ile Napoli ve Brentford gibi takımlar ilgileniyor.


2021 yılında Shakhtar altyapısından A takıma yükselen futbolcunun değeri 32 milyon olarak gösteriliyor. Sudakov, bu sezon Shakhtar formasıyla çıktığı 34 maçta 13 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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