Shakhtar CEO’su açıkladı: Mudryk’in doping davasında flaş gelişme! Yalan makinesi detayı...

Palkin, "Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor." ifadelerini kullandı.