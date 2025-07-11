UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ilves Tampere ile karşı karşıya geldi. Maç Shakhtar Donetsk’in 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Arda Turan’ın öğrencileri 2 eleme turunu geçmesi halinde Beşiktaş’ın rakibi olacak. Shakhtar Donetsk - Ilves Tampere maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Finlandiya temsilcisi Tampereen Ilves karşı karşıya geldi.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadeleye baskılı başlayan Ukrayna ekibi, 26. dakikada Alisson Santana'nın golüyle öne geçti.
43. dakikada Kaua Elias farkı ikiye çıkardı ve ilk devre Shakhtar'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Arda Turan'ın öğrencileri, 48. dakikada Alisson'la 3-0'ı buldu. 74. dakikada Kevin maçta 4. kez fileleri havalandırdı.
88'de Pedrinho topu ağlara gönderirken henüz 2 dakika sonra Newerton, Ukrayna temsilcisinin 6. golünü kaydetti.
Duraklama dakikalarında başka gol olmadı ve Shakhtar ilk maçta sahadan 6-0 galip ayrılarak tur yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
Shakhtar Donetsk 2 eleme turunu da geçmesi halinde Beşiktaş’ın rakibi olacak.
SHAKHTAR DONETSK - IIVES TAMPERE MAÇ ÖZETİ İZLE
Shakhtar Donetsk - IIves Tampere maç özetini izlemek için TIKLAYIN.