Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Turan’dan ilk maçında 6 gollü zafer: Beşiktaş’a gözdağı verdi!

Arda Turan’dan ilk maçında 6 gollü zafer: Beşiktaş’a gözdağı verdi!

07:3611/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ilves Tampere ile karşı karşıya geldi. Maç Shakhtar Donetsk’in 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Arda Turan’ın öğrencileri 2 eleme turunu geçmesi halinde Beşiktaş’ın rakibi olacak. Shakhtar Donetsk - Ilves Tampere maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Finlandiya temsilcisi Tampereen Ilves karşı karşıya geldi.


Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadeleye baskılı başlayan Ukrayna ekibi, 26. dakikada Alisson Santana'nın golüyle öne geçti.


43. dakikada Kaua Elias farkı ikiye çıkardı ve ilk devre Shakhtar'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.


İkinci yarıya da etkili başlayan Arda Turan'ın öğrencileri, 48. dakikada Alisson'la 3-0'ı buldu. 74. dakikada Kevin maçta 4. kez fileleri havalandırdı.


88'de Pedrinho topu ağlara gönderirken henüz 2 dakika sonra Newerton, Ukrayna temsilcisinin 6. golünü kaydetti.


Duraklama dakikalarında başka gol olmadı ve Shakhtar ilk maçta sahadan 6-0 galip ayrılarak tur yolunda büyük bir avantaj yakaladı.


Shakhtar Donetsk 2 eleme turunu da geçmesi halinde Beşiktaş’ın rakibi olacak.


SHAKHTAR DONETSK - IIVES TAMPERE MAÇ ÖZETİ İZLE


Shakhtar Donetsk - IIves Tampere maç özetini izlemek için TIKLAYIN. 

#Shakhtar Donetsk
#IIves Tampere
#Arda Turan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tabiat insana emanettir