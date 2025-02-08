Sivasspor hükmen mağlup

Sivasspor Kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Murat Paluli'nin kupa maçında oynamayacak şekilde tedbirli olduğunu ileri sürmek hukuka ve vicdana aykırıdır" ifadeleri kullanıldı ve her türlü hukuki mücadelenin verileceği aktarıldı.