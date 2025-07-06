Skriniar'dan transfer itirafı: Onunla oynamak isterim

Milan Skriniar, "Lobotka ile oynamak isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7,5 yıl yaşadım ve özlüyorum. Bir İtalyan menajerim ve İtalyan arkadaşlarım var, İtalya her zaman kalbimde" ifadelerini kullandı.