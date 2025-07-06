Skriniar'dan transfer itirafı: Onunla oynamak isterim

Fenerbahçe'nin bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Milan Skriniar, transferiyle ilgili soruya cevap verdi. Tecrübeli futbolcu, İtalyan ekibine yeşil ışık yaktı.
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den bonservisini almak istediği Milan Skriniar için görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar, transferin bir an önce tamamlanmasını beklerken, Slovak futbolcundan flaş bir açıklama geldi.
Vatandaşı Marek Hamsik'in jübile organizasyonuna katılan 30 yaşındaki oyuncuya, Napoli'yle ilgili transfer iddiaları soruldu.
Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'nın en iyi arkadaşı olduğunu belirten Skriniar, İtalyan ekibine transferine yeşil ışık yaktı.
Milan Skriniar, "Lobotka ile oynamak isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7,5 yıl yaşadım ve özlüyorum. Bir İtalyan menajerim ve İtalyan arkadaşlarım var, İtalya her zaman kalbimde" ifadelerini kullandı.
Slovak oyuncu, "Skriniar-Buongiorno bir gün Napoli'nin stoper ikilisi olabilir mi?" sorusunu ise cevapsız bıraktı.