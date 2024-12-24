Şoke eden gerçek: '26' diyerek 30 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'a satmışlar

Futbolu bırakan Luyindama'nın Galatasaray'a transferine ilişkin şoke eden bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün Demokratik Kongolu futbolcunun yaşı konusunda kandırıldığı belirtildi.
Galatasaray'ın 31 Ocak 2019 tarihinde Belçika ekibi Standard Liege'den kadrosunda kattığı eski futbolcusu Christian Luyindama'yla ilgili şaşına çeviren bir gerçek ortaya çıktı.
O dönem 26 yaşında olduğu açıklanan Luyindama'nın aslında 4 yaş daha büyük olduğu belirtildi.
Luyindama hakkında çok konuşulacak bu iddiayı gündeme getiren futbol yorumcusu Sinan Yılmaz, bilgiyi o dönemki Galatasaraylı bir yöneticiden aldığını söyledi.
Sinan Yılmaz, "Luyindama geldiğinde 26 yaşında gözüküyor. O dönem Beçika'dan da tanıdıkları olan yöneticilerden birisi bana, 'Luyindama 3-4 yaş daha yaşlı' dedi. O zaman Luyindama iyi oynuyordu, o yüzden böyle bir iddiayı dillendirmemiştim" diye konuştu.
Luyindama'nın erken emekli olmasına dikkat çeken Sinan Yılmaz, "29 yaşını bitirmeden futbolu bıraktı. Çapraz bağından sakatlandığında 28 yaşındaydı. O yaşta sakalıktan dönersin. Muhtemelen söylenenden 4-5 yaş daha büyük gerçekten. Luyindama transferinde Galatasaray Kulübü'nü baya yediler. Aslında futbolu bıraktığında gerçek yaşı 34'tü" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama'nın bonservisi için 8 milyon euro ödemişti.
Demokratik Kongolu futbolcu ülkemizde kiralık olarak Antalyaspor forması da giymişti.
Sarı-kırmızılı kulüp, beklentileri karşılayamayan Luyindama'nın sözleşmesini 1 Ocak 2024 tarihinde feshetmişti.
Futbolu bıraktıktan sonra ülkesinde bir klinik açan Luyindama için "masa başı iş buldu" şeklinde haberler yapılmıştı.