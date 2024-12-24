Şoke eden gerçek: '26' diyerek 30 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'a satmışlar

Sinan Yılmaz, "Luyindama geldiğinde 26 yaşında gözüküyor. O dönem Beçika'dan da tanıdıkları olan yöneticilerden birisi bana, 'Luyindama 3-4 yaş daha yaşlı' dedi. O zaman Luyindama iyi oynuyordu, o yüzden böyle bir iddiayı dillendirmemiştim" diye konuştu.