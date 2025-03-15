Solskjaer Elan Ricardo'nun kadroda yer almama nedenini açıkladı

"Jonas ve Zaynutdinov'un sakatlıkları var, umarım milli aradan sonra takımla olacaklar. Elan adaptasyon sürecinde, gelmesi gereken seviye için çalışıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Yeni bir ülkeye geldi. Gelecekte daha fazla sahada göreceğiz. Daha çok savaşmak zorunda gelmesi gereken seviye için."