Solskjaer'den Casemiro ve Rashford açıklaması

Ole Gunnar Solskjaer: "Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gitmesi demek. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan benim istikrarım. Benimle ilgili hiç haber çıkmadı. Bu haberlerin sızmaması ne kadar iyi bir yönetim olduğunu gösteriyor. Ben tabii her şeyimi vermek istiyorum Beşiktaş'ta. Hem insan olarak hem de hoca olarak elimden geleni yapıyorum. Bilbao çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar. Biz hazırız, umarım iyi bir maç olacak."