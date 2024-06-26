EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip rakibini 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci çıktı ve millilerin son 16 turunda eşleştiği takım belli oldu.

1 / 6 A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la birlikte yer alıyor.

2 / 6 A Milliler ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

3 / 6 Ay-yıldızlı ekip ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu.

4 / 6 Gruptaki son maçında Türkiye, Çekya ile karşı karşıya geldi.

5 / 6 A Milli Takım, rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan ikinci çıktı.

