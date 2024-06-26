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Spor

A Milli Takım'ın EURO 2024 son 16 turundaki rakibi belli oldu

23:56 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:02 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip rakibini 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci çıktı ve millilerin son 16 turunda eşleştiği takım belli oldu.

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la birlikte yer alıyor.

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A Milliler ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

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Ay-yıldızlı ekip ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu.

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Gruptaki son maçında Türkiye, Çekya ile karşı karşıya geldi.

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A Milli Takım, rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan ikinci çıktı.


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Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi Avusturya oldu. Türkiye-Avusturya maçı 2 Temmuz'da Leipzig'de oynanacak.

#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#EURO 2024
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