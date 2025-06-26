Sörloth Süper Lig’e dönüyor: İlk görüşme gerçekleşti!

Süper Lig’de bir dönem Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Norveçli golcü Alexander Sörloth’un Türkiye’ye dönüşü gündeme bomba gibi düştü. 29 yaşındaki yıldız futbolcu için Süper Lig devi ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde.

1 /9 Fenerbahçe yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmekte kararlı.



2 /9 John Duran ve Jonathan David gibi yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine bir dönem Trabzonspor'un formasını da giyen Alexander Sörloth geldi.

3 /9 İspanyol ekibi Atletico Madrid'ten fazla süre alamadığı için ayrılmak isteyen 29 yaşındaki golcü, Fenerbahçe ile dirsek temasında. Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcüyle bir menajer aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.



4 /9 Bu görüşmede transferin maliyeti ve şartları masaya yatırıldı. Taraftarlar, Kulüpler Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyor. Takvim'in haberine göre, turnuva bittikten sonra Fenerbahçe'den yeni bir atağın gelmesi bekleniyor.



5 /9 Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Sörloth'un Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.



6 /9 Geride kalan sezonda İspanyol ekibiyle 53 maçta görev alan Norveçli santrafor, 24 gol atarken 2 asist yaptı. Yıldız futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda ise 63 karşılaşmada 24 kez fileleri havalandırdı.



7 /9 Trabzonspor kariyerinde 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Sörloth, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

8 /9 Sörloth, Real Sociedad, Villarreal, Leipzig, Bodo Glimt, Midtjylland, Gent, Crystal Palace ve Rosenborg gibi takımların da formasını giydi. kariyerinde 423 maçta 155 gol attı.

