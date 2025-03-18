Spor tarihine damga vuran isimler: 40 yaşından sonra da rekor peşinde





Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo





1985 yılında Portekiz'in Madeira adasında doğan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon altyapısından yetişerek genç yaşta yeteneğini gösterdi. 2003 yılında Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 292 maç 118 gol 59 asistlik performansıyla tüm dünyanın izlediği bir sporcu oldu. İngiliz ekibiyle bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Ronaldo, ayrıca 2008'de Ballon d'Or ödülünü kazandı.





2009'da 90 milyon avro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Portekizli yıldız, çıktığı 438 maçta 450 gol 131 asistle İspanyol ekibin tarihinde en çok gol katkısı veren isim olarak kayıtlara geçti. Burada kazandığı 4 Şampiyonlar Ligi Kupası ve 4 Ballon d'Or ödülü ile dünyanın en iyi futbolcusu tartışmalarına yol açan Ronaldo, kariyerinde yeni bir "meydan okuma" için Juventus'a 100 milyon avroya transfer oldu. İtalyan devinde 134 maçta 101 gol 22 asistlik performans gösteren dünya yıldızı, 2022 yılında eski evi Manchester United'a geri döndü.





"Kırmızı şeytanlar"da çıktığı 54 maçta 27 gol 5 asistle eski performansını aratan Ronaldo, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a geçti.

Kariyeri boyunca Portekiz Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan Ronaldo, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin tarihindeki ilk büyük turnuva zaferinde önemli rol almış ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.





Fiziksel kondisyonu, çalışma disiplini ve hırsıyla genç futbolculara ilham veren Portekizli yıldız futbolcu, 40 yaşını aştıktan sonra Al-Nassr ile çıktığı 7 maçta attığı 4 golle zamana meydan okuyor.