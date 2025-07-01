Steven Caulker'dan sürpriz imza! Hem oyuncu hem antrenör oldu

Bir dönem Fenerbahçe'ye de transfer olan ve ülkemizde birçok takımda forma giyen 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Steven Caulker, sürpriz bir imza attı. Deneyimli stoper, yeni takımında hem oyuncu hem de antrenör olarak görev alacak.

1 /4 Ülkemizde Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü formaları da giyen 33 yaşındaki stoper Steven Caulker, sürpriz bir transfere imza attı.

2 /4 Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Steven Caulker, İzlanda temsilcisi Stjarnan'a transfer oldu.

3 /4 Deneyimli stoper, Stjarnan'da hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev alacak.