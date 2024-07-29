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Spor

Süper Kupa öncesi Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

19:28 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:10 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Onur Bulut'un ayrılığı gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Onur Bulut'un ayrılığı sonrası Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi sağ bek bölgesine takviye yapmak üzere. İşte Beşiktaş'ın yeni sağ beki...

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Süper Kupa hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Siyah-beyazlılar kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında gelen sağ bek Onur Bulut ile yollarını ayırmak üzere.

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Yönetim, Süper Lig ekibi Başakşehir'den gelen teklifi kabul etti. 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler transferi kısa süre içerisinden açıklamaya hazırlanıyor.


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Onur Bulut'un ayrılığı sonrası Beşiktaş, o bölgeyi doldurmaya çok yakın.

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Siyah-beyazlılar, Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'nın transferi için anlaşma sağladı.

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Asbaşkan Hüseyin Yücel, Akdeniz ekibiyle transferin son detaylarını görüşmek için bugün Antalya'ya gitti.


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24 yaşındaki sağ bek, bugün oynanan Antalyaspor - Sepahan maçının kadrosunda da yer almamıştı.

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Geçtiğimiz sezon toplamda 26 maça çıkarken 1 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.


#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Bünyamin Balcı
#Transfer
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