Süper Kupa öncesi Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Onur Bulut'un ayrılığı gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Onur Bulut'un ayrılığı sonrası Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi sağ bek bölgesine takviye yapmak üzere. İşte Beşiktaş'ın yeni sağ beki...
Süper Kupa hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Siyah-beyazlılar kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında gelen sağ bek Onur Bulut ile yollarını ayırmak üzere.
Yönetim, Süper Lig ekibi Başakşehir'den gelen teklifi kabul etti. 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler transferi kısa süre içerisinden açıklamaya hazırlanıyor.
Onur Bulut'un ayrılığı sonrası Beşiktaş, o bölgeyi doldurmaya çok yakın.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'nın transferi için anlaşma sağladı.
Asbaşkan Hüseyin Yücel, Akdeniz ekibiyle transferin son detaylarını görüşmek için bugün Antalya'ya gitti.
24 yaşındaki sağ bek, bugün oynanan Antalyaspor - Sepahan maçının kadrosunda da yer almamıştı.
Geçtiğimiz sezon toplamda 26 maça çıkarken 1 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.