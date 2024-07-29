Süper Kupa öncesi Beşiktaş bir transferi daha bitirdi

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Onur Bulut'un ayrılığı gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Onur Bulut'un ayrılığı sonrası Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi sağ bek bölgesine takviye yapmak üzere. İşte Beşiktaş'ın yeni sağ beki...

1 / 8 Süper Kupa hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

2 / 8 Siyah-beyazlılar kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında gelen sağ bek Onur Bulut ile yollarını ayırmak üzere.

3 / 8 Yönetim, Süper Lig ekibi Başakşehir'den gelen teklifi kabul etti. 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler transferi kısa süre içerisinden açıklamaya hazırlanıyor.



4 / 8 Onur Bulut'un ayrılığı sonrası Beşiktaş, o bölgeyi doldurmaya çok yakın.

5 / 8 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'nın transferi için anlaşma sağladı.

6 / 8 Asbaşkan Hüseyin Yücel, Akdeniz ekibiyle transferin son detaylarını görüşmek için bugün Antalya'ya gitti.



7 / 8 24 yaşındaki sağ bek, bugün oynanan Antalyaspor - Sepahan maçının kadrosunda da yer almamıştı.