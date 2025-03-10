Süper Lig devinden Isco sürprizi: İki katı maaşa geliyor!

Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer planlaması başladı. Takıma orta saha takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar İspanyol yıldız için harekete geçti. Beşiktaş’ın oyuncuyu transfer etmek için 2 katı maaş teklif edeceği öne sürüldü. Detaylar haberimizde.

1 /5 Kadroda gençleşme politikası yürüten Beşiktaş için İspanya'da bu politikayla pek uyuşmayan bir transfer iddiası gündeme getirildi.



2 /5 El Nacional'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Real Betis forması giyen Isco'yu renklerine bağlamak istiyor.



3 /5 Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcuya Real Betis'te kazandığı maaşın 2 katını teklif edeceği öne sürüldü. Capology'deki verilere göre, Isco'nun İspanya'da yıllık net maaşı 3 milyon euro.

4 /5 2027'ye kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

