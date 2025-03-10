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Süper Lig devinden Isco sürprizi: İki katı maaşa geliyor!

Süper Lig devinden Isco sürprizi: İki katı maaşa geliyor!

15:5910/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer planlaması başladı. Takıma orta saha takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar İspanyol yıldız için harekete geçti. Beşiktaş’ın oyuncuyu transfer etmek için 2 katı maaş teklif edeceği öne sürüldü. Detaylar haberimizde.

Kadroda gençleşme politikası yürüten Beşiktaş için İspanya'da bu politikayla pek uyuşmayan bir transfer iddiası gündeme getirildi.


El Nacional'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Real Betis forması giyen Isco'yu renklerine bağlamak istiyor.


Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcuya Real Betis'te kazandığı maaşın 2 katını teklif edeceği öne sürüldü. Capology'deki verilere göre, Isco'nun İspanya'da yıllık net maaşı 3 milyon euro.  

2027'ye kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.


Real Betis'in takıma liderlik eden Isco'yu bırakmaya niyeti yok. Haberde, İspanyol ekibinin Beşiktaş'ın sunduğu mali şartlar karşısında Isco'yu takımda kalmaya ikna etmekte zorlanacağı belirtildi.


#Beşiktaş
#Isco
#Süper Lig

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