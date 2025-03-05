Süper Lig’de en çok Passolig karta sahip takımın hangisi olduğu, taraftarların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki bu çekişmede zirve koltuğu sahibini buldu. Güncel verilere göre bu sorunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Lig’de en çok Passolig kart hangi takımda var? İşte detaylar.

1 /19 19) ikas Eyüpspor 5.165

2 /19 18) Sipay Bodrum FK 12.612

3 /19 17) Kasımpaşa 28.990

4 /19 16) Corendon Alanyaspor 66.040

5 /19 15) Çaykur Rizespor 69.594

6 /19 18) Rams Başakşehir FK 84.106

7 /19 13) Net Global Sivasspor 101.852

8 /19 12) Atakaş Hatayspor 107.653

9 /19 11) Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 121.801

10 /19 10) Bellona Kayserispor 146.051

11 /19 9) Göztepe 162.069

12 /19 8) Samsunspor A.Ş. 174.986

13 /19 7) Antalyaspor A.Ş. 196.608

14 /19 6) Adana Demirspor A.Ş. 218.950

15 /19 5) Tümosan Konyaspor 218.985

16 /19 4) Trabzonspor 524.709

17 /19 3) Beşiktaş 1.243.148

18 /19 2) Fenerbahçe 1.758.974