Süper Lig’de en çok Passolig karta sahip takımın hangisi olduğu, taraftarların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki bu çekişmede zirve koltuğu sahibini buldu. Güncel verilere göre bu sorunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Lig’de en çok Passolig kart hangi takımda var? İşte detaylar.
19) ikas Eyüpspor 5.165
18) Sipay Bodrum FK 12.612
17) Kasımpaşa 28.990
16) Corendon Alanyaspor 66.040
15) Çaykur Rizespor 69.594
18) Rams Başakşehir FK 84.106
13) Net Global Sivasspor 101.852
12) Atakaş Hatayspor 107.653
11) Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 121.801
10) Bellona Kayserispor 146.051
9) Göztepe 162.069
8) Samsunspor A.Ş. 174.986
7) Antalyaspor A.Ş. 196.608
6) Adana Demirspor A.Ş. 218.950
5) Tümosan Konyaspor 218.985
4) Trabzonspor 524.709
3) Beşiktaş 1.243.148
2) Fenerbahçe 1.758.974
1) Galatasaray 1.954.953