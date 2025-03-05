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Süper Lig’de en çok Passolig kart hangi takımda var?

Süper Lig’de en çok Passolig kart hangi takımda var?

15:165/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig’de en çok Passolig karta sahip takımın hangisi olduğu, taraftarların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki bu çekişmede zirve koltuğu sahibini buldu. Güncel verilere göre bu sorunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Lig’de en çok Passolig kart hangi takımda var? İşte detaylar.

19) ikas Eyüpspor 5.165

18) Sipay Bodrum FK 12.612

17) Kasımpaşa 28.990

16) Corendon Alanyaspor 66.040

15) Çaykur Rizespor 69.594

18) Rams Başakşehir FK 84.106

13) Net Global Sivasspor 101.852

12) Atakaş Hatayspor 107.653

11) Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 121.801

10) Bellona Kayserispor 146.051

9) Göztepe 162.069

8) Samsunspor A.Ş. 174.986

7) Antalyaspor A.Ş. 196.608

6) Adana Demirspor A.Ş. 218.950

5) Tümosan Konyaspor 218.985

4) Trabzonspor 524.709

3) Beşiktaş 1.243.148

2) Fenerbahçe 1.758.974

1) Galatasaray 1.954.953

#Süper Lig
#Passolig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Galatasaray

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