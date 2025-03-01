Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Adana Demirspor-Bodrum FK maçında korkutan bir sakatlık yaşandı. Kafasına darbe alan Vedat Karakuş hastaneye kaldırıldı. Vedat Karakuş'un sağlık durumu nasıl?
Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.
Mücadelede ilk yarısında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Bodrumlu oyuncu Puşcaş'ın dizi, Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un başının arkasına geldi.
Bilincini kaybeden oyuncuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
Daha sonra Vedat ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Acil bir şekilde kontrollerinin yapılması için hastaneye götürülürken Vedat Karakuş'un bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Vedat Karakuş'un hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.