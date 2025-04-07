Süper Lig'de Müslüman oldu yaşantısıyla tüm futbolculara örnek oluyor

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ev sahibi ekip adına forma giyen Kevin Rodrigues'in dua ettiği anlar dikkati çekmişti. Futbolseverler Rodrigues için "Müslüman mı oldu?" şeklinde sorular sorarken oyuncunun 2023 yılında Müslüman olduğu öğrenildi. Portekiz asıllı Fransız oyuncunun yaşantısıyla da takım içerisinde özel bir yeri olduğu belirtildi.

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2 /7 Kasımpaşa'da forma giyen Portekiz asıllı Fransız vatandaşı Kevin Rodrigues'in dua ettiği anlar dikkati çekti. 2023 yılında Adana Demirspor kariyerinde Müslüman olan futbolcunun yaşantısıyla da takdir gördüğü belirtildi.

3 /7 Adana Demirspor kariyerinde Younes Belhanda'nın desteğiyle Müslüman olan Kevin Rodrigues maçlardan önce sürekli dua ediyor. Rodrigues'in sosyal yardımlarda da bulunduğu ve bu yönüyle de takım arkadaşlarının takdirini kazandığı aktarıldı.

4 /7 Adana Demirspor'dan sonra Suudi Arabistan ekiplerinden El Kadisiyah'a transfer olan Rodrigues, kulübün şampiyonluğunu "Elhamdülillah" diyerek kutlamıştı.

5 /7 Rorigues, Müslüman oluşunu gizlemezken sosyal medya hesabından bayram mesajları da paylaşıyor.

6 /7 Sol bekte forma giyen Kevin Rodrigues, bu sezon Kasımpaşa ile 21 maça çıktı 1 gol attı. 1 de asist yaptı.