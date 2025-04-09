Süper Lig'de sezonun en büyük hayal kırıklığı olabilir: 19 maçta gol atamadı!

Süper Lig'de birçok takım, teknik direktör ya da futbolcu beklentileri karşılayamadı. Ancak onlardan biri var ki diğerlerinin hepsinden daha fazla tartışılıyor. Bunun sebebi ise aldığı maaş ve sahada gösterdiği kötü performans...

1 /7 Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısından itibaren takımın başında görev yapan Ole Gunnar Solskjaer, iyi bir başlangıç yapsa da takımı son haftalarda istemediği sonuçlar alıyor. Norveçli teknik adamın bu süreçte en büyük hayal kırıklığı ise golcü Ciro Immobile...

2 /7 Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Ciro Immobile, Süper Kupa'da Galatasaray'a attığı gollerle büyük takdir toplamıştı. Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandıran tecrübeli futbolcu sonrasında penaltı atışları dışında oyun içerisinde çok etkili olamadı ve sakatlıklarla boğuşmaya başladı.

3 /7 Bu sezon tüm kulvarlarda 15 resmi golü bulunan Immobile'nin bu sayıya çoğunlukla penaltı atışlarıyla ulaşmış olması taraftarın tepkisini çekerken İtalyan futbolcunun sahada olumlu bir varlık ortaya koyamaması da eleştirilmesine neden oluyor.

4 /7 Immobile, Beşiktaş'ta 4 sakatlık dönemi geçirdi. 34 yaşındaki futbolcu bu sebeple 10 maçta takımını yalnız bıraktı. Immobile ile ilgili bir diğer can sıkıcı istatistik ise yıldız futbolcunun tam 19 maçta gol atamamış olması.

5 /7 Ciro Immobile bu sezon 30 resmi maça ilk 11'de çıkarken bunların 19'unda gol atma başarısı gösteremedi.

6 /7 Ünlü futbol spikerlerinden Nebil Evren, Youtube yayınında Immobile'nin bu istatistiğini öne çıkartarak çarpıcı ifadeler kullandı;

"Immobile 30 ilk 11 çıktığı maçın 19'unda gol atamamış. Bu küme düşme hattındaki bir takımda bile kabul edilemez..."