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Süper Lig’den tek isim var: İşte dünyanın en iyi 10 golcüsü…

Süper Lig’den tek isim var: İşte dünyanın en iyi 10 golcüsü…

13:381/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dünyanın en iyi 10 golcüsü listelendi. FourFourTwo dergisinin yaptığı listede Süper Lig’den bir isim yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 golcüsü…

Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, dünyada aktif en iyi 10 golcü oyuncusunu açıkladı. Yapılan listede Türkiye'de forma giyen bir oyuncu yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 golcüsü;


10. Ollie Watkins


9. Julian Alvarez


8. Victor Osimhen


7. Lautaro Martinez


6. Viktor Gyokeres


5. Kylian Mbappe


4. Erling Haaland


3. Robert Lewandowski


2. Alexander Isak


1. Harry Kane


#Süper Lig
#Galatasaray
#FourFourTwo
#Osimhen

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