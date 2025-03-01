Süper Lig’den tek isim var: İşte dünyanın en iyi 10 golcüsü…

Dünyanın en iyi 10 golcüsü listelendi. FourFourTwo dergisinin yaptığı listede Süper Lig’den bir isim yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 golcüsü…

1 /11 Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, dünyada aktif en iyi 10 golcü oyuncusunu açıkladı. Yapılan listede Türkiye'de forma giyen bir oyuncu yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 golcüsü;



2 /11 10. Ollie Watkins



3 /11 9. Julian Alvarez



4 /11 8. Victor Osimhen



5 /11 7. Lautaro Martinez



6 /11 6. Viktor Gyokeres



7 /11 5. Kylian Mbappe



8 /11 4. Erling Haaland



9 /11 3. Robert Lewandowski



10 /11 2. Alexander Isak

