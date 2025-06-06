Süper Lig’e bir dünya yıldızı! Alman futbolcu için girişimler başladı

Trendyol Süper Lig devlerinde transferde hareketli günler yaşanıyor. Kariyerinde birçok büyük kulüpte forma giymiş dünyaca ünlü yıldız futbolcu için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

1 /6 Trendyol Süper Lig devi, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor.



2 /6 Bild gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Leipzig'de bulunan Alman golcüyle ilgileniyor.



3 /6 Haberde, Tottenham'da geçirdiği kiralık dönemin ardından geri dönen Werner'in Leipzig'de a takım planlarında yer almadığı ve oyuncunun yeniden çıkış yapabileceği bir takımda forma giymek istediği öne sürüldü.



4 /6 Stuttgart altyapısında yetişip Leipzig formasıyla dikkatleri üzerine çeken Timo Werner, 4 yıllık Chelsea kariyerinin ardından 2022 yazında Leipzig'e geri döndü.



5 /6 Son dönemdeki formuyla eski günlerinin uzağında kalan Alman forvet son bir buçuk sezonu kiralık olarak Tottenham'da tamamladı.

