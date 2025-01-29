Süper Lig'in 19'luk genç yıldızı Real Madrid'e transfer oluyor: Arda Güler'in takım arkadaşı olacak

Arda Güler'den sonra bir genç oyuncu daha Real Madrid'e transfer oluyor. İspanyol kulübünün, bu transfer için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

1 /9 Genç yaşta Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, süre aldığı zamanlarda gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topluyor.

2 /9 İspanyol kulübü, Arda sonrasında Türkiye'deki genç oyuncuları da takibe aldı.

3 /9 Hatta Real Madrid, Süper Lig'in 19 yaşındaki genç oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.

4 /9 Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

5 /9 İspanyol AS gazetesinde çıkan habere göre; Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için bordo-mavili takımdan 19 yaşındaki file bekçisiyle ilgileniyor.

6 /9 Haberin devamında; İspanyol devinin Onuralp için 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif edildiği yazıldı.

7 /9 Real Madrid, Onuralp'i transfer etmesi durumunda rezerv takımı Real Castilla'da değerlendirecek.

8 /9 19 yaşındaki kaleci bu sezon U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta forma giydi.