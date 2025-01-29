Süper Lig'in 19'luk genç yıldızı Real Madrid'e transfer oluyor: Arda Güler'in takım arkadaşı olacak

Arda Güler'den sonra bir genç oyuncu daha Real Madrid'e transfer oluyor. İspanyol kulübünün, bu transfer için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.
Genç yaşta Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, süre aldığı zamanlarda gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topluyor.
İspanyol kulübü, Arda sonrasında Türkiye'deki genç oyuncuları da takibe aldı.
Hatta Real Madrid, Süper Lig'in 19 yaşındaki genç oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için sürpriz bir transfer iddiası geldi.
İspanyol AS gazetesinde çıkan habere göre; Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için bordo-mavili takımdan 19 yaşındaki file bekçisiyle ilgileniyor.
Haberin devamında; İspanyol devinin Onuralp için 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif edildiği yazıldı.
Real Madrid, Onuralp'i transfer etmesi durumunda rezerv takımı Real Castilla'da değerlendirecek.
19 yaşındaki kaleci bu sezon U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta forma giydi.
2023 yılında Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan Onuralp'in 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.