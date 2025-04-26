Süper Lig'in efsane kulübü Bölgesel Amatör Lig'e düştü: Tribünleri ateşe verdiler

Yıllarca Süper Lig’de mücadele eden, bir dönem ülkemizi Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor 3’üncü Lig’de de küme düştü. Karşılaşma sonrasında olaylar çıktı.

1 /10 Son hafta maçında evinde Niğde Belediyespor’la 1-1 berabere kalan Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig’e geriledi.

2 /10 Konuk takım 45’inci dakikada Şahin’le 1-0 öne geçti. Denizlispor 45 artı 1’inci dakikada Emre ile beraberliği yakaladı.

3 /10 İkinci yarıda ise gol bulamayan Denizlispor 21 puana yükselse de ligi 14’üncü bitirdi ve resmen küme düştü.

4 /10 Denizlispor büyük üzüntü yaşarken, statta ise ortalık karıştı.

5 /10 Maçın bitimi ile bir grup taraftar tribün koltuklarını parçaladı.

6 /10 Koltuklar sahaya fırlatılırken, taraftarlar da tribünleri ateşe verdi.

7 /10 Koltukların yanması üzerine itfaiye olaylara müdahale edip yangını söndürdü.

8 /10 Ancak holiganlar bu kez koltukları itfaiye ekiplerine fırlatmaya başladı.

9 /10 Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.