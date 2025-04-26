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Süper Lig'in efsane kulübü Bölgesel Amatör Lig'e düştü: Tribünleri ateşe verdiler

Süper Lig'in efsane kulübü Bölgesel Amatör Lig'e düştü: Tribünleri ateşe verdiler

18:0226/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
DHA
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Yıllarca Süper Lig’de mücadele eden, bir dönem ülkemizi Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor 3’üncü Lig’de de küme düştü. Karşılaşma sonrasında olaylar çıktı.

 Son hafta maçında evinde Niğde Belediyespor’la 1-1 berabere kalan Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig’e geriledi.

 Konuk takım 45’inci dakikada Şahin’le 1-0 öne geçti. Denizlispor 45 artı 1’inci dakikada Emre ile beraberliği yakaladı.

İkinci yarıda ise gol bulamayan Denizlispor 21 puana yükselse de ligi 14’üncü bitirdi ve resmen küme düştü.

Denizlispor büyük üzüntü yaşarken, statta ise ortalık karıştı.

Maçın bitimi ile bir grup taraftar tribün koltuklarını parçaladı.

 Koltuklar sahaya fırlatılırken, taraftarlar da tribünleri ateşe verdi.

Koltukların yanması üzerine itfaiye olaylara müdahale edip yangını söndürdü.

 Ancak holiganlar bu kez koltukları itfaiye ekiplerine fırlatmaya başladı.

Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.

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