Süper Lig'in en çok hava topu kazanan futbolcusu belli oldu

Göztepe forması giyen Heliton, Galatasaraylı ismi geçerek Süper Lig'in ilk yarısında en çok hava topu kazanan futbolcu oldu.
Süper Lig'de devre arasına 28 puanla 4. sırada giren Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Heliton adeta kule görevi gördü.
Bu sezon Türkiye Kupası dahil tüm maçlarda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, en çok hava topu kazanan oyuncu oldu.
Toplamda 77 kez hava topunu kazanan oyuncu rakip tanımadı.
Heliton'un ardından Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, 63 kez hava topu kazanırken, TÜMOSAN Konyasporlu Adil ise bu alanda 57 kez başarılı oldu.
Güçlü fiziği ile dikkat çeken Heliton, ligdeki 16 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. Toplam 1440 dakika süre alan Heliton, 1 kez da ağları sarstı.
Geçen sezonun devre arasında teknik direktör Stanimir Stoilov'un isteği doğrultusunda CSKA 1948 Sofia takımından gelen tecrübeli futbolcu, geride kalan bir yılda defansın sigortası oldu.