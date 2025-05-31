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Sürpriz ziyaret: Dünyaca ünlü iki yıldız Rams Park’a geldi

Sürpriz ziyaret: Dünyaca ünlü iki yıldız Rams Park’a geldi

10:3031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Süper Lig’in son haftasında evinde Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Mertens’in veda gecesine dünyaca ünlü iki yıldız eşlik etti. İki tecrübeli isim Rams Park’a gelerek Mertens’i yalnız bırakmadı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 2-0 kazanarak 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.


Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta binlerce taraftarın katılımıyla unutulmaz bir şampiyonluk kutlamasına imza attı.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, Galatasaray kaptanı Dries Mertens için duygusal bir veda da yaşandı.


Sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkan Belçikalı yıldız, taraftarların sevgi gösterileriyle uğurlandı.


DEMBELE VE VERTONGHEN, MERTENS İÇİN GELDİ

Mertens'in veda gecesinde kendisine sürpriz bir destek de vardı. Belçika Milli Takımı’ndan yakın arkadaşları Mousa Dembele ve Jan Vertonghen, RAMS Park'a gelerek yıldız oyuncuyu yalnız bırakmadı.


Tribünlerde yer alan Dembele ve Vertonghen, hem Mertens'e destek oldu hem de Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna tanıklık etti.


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