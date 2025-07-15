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Tadic’in yeni adresini duyurdular: İspanyol devine gidiyor!

Tadic’in yeni adresini duyurdular: İspanyol devine gidiyor!

10:3315/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayarak serbest kalan Dusan Tadic, kariyerine Avrupa’nın en üst düzey liglerinden birinde devam etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor. Sırp basınına göre tecrübeli yıldız, Atletico Madrid ile anlaşmak üzere.


Telegraf'ın haberine göre Tadic, Salı günü İspanya'ya giderek Diego Simeone yönetimindeki Madrid ekibiyle son görüşmeleri gerçekleştirecek.

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Tadic'e başta eski kulübü Vojvodina, Rusya ve ABD'den teklifler vardı.


Ayrıca Sırbistan'da Kızılyıldız da onu "tarihin en çok kazanan Sırp sporcusu" yapmaya hazırdı. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönmeyi düşünmediğini net şekilde belirtti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol, 18 asistlik katkı vermişti.


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