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Tadic’ten süpriz karar: Kimse bu transferi beklemiyordu!

Tadic’ten süpriz karar: Kimse bu transferi beklemiyordu!

10:5125/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de son haftalarda eleştirilerin odağı olan Sırp futbolcu Dusan Tadic’in yeni rotası belli oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. Tadic’in yeni adresi ise herkesi şaşırtacak. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in son haftalardaki performansı tartışma konusu olmuştu.


Sezon sonu sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bitecek olan futbolcunun geleceği ile ilgili sürpriz bir karar verebileceği iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ajax'a transferi gündemde olan Tadic'in rotası Avrupa dışı olabilir.


36 yaşındaki futbolcunun ABD'de forma giyebileceği belirtildi. Ancak Tadic'in son kararını vermeden önce Fenerbahçe yönetimi ile görüşmek istediği aktarıldı.


Tadic, 2023'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 99 maça çıktı.


Sırp futbolcu bu karşılaşmalarda 27 gol-31 asistlik skor katkısı sağladı.


#Dusan Tadic
#Fenerbahçe
#ABD

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