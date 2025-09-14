Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco flaş röportajda açıkladı: "Sahada göreceksiniz"

Tedesco flaş röportajda açıkladı: "Sahada göreceksiniz"

18:2714/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesi flaş röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Tedesco, flaş röportajda konuştu. İşte Tedesco'nun o sözleri:

"Bize ne geliyorsa hayatta onu öyle almalıyız. Stadyumun dolu olması güzel olacak. Başlamak için sabırsızım. Zor bir maçla başlıyor olsak da pozitifi duygulara sahibim. Yakında sahada göreceksiniz."

"Yakında sahada göreceksiniz. Nasıl olmak istediğimizi, DNA'mızı göreceksiniz. Kendimize odaklanarak çalıştık. Biliyoruz ki biz güçlü bir takımız." 

"Trabzon direkt oynayan bir takım, dikey toplar deneyecekler. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Lige iyi başlamalarının sebebi de bu. Dediğim gibi biz kendimize odaklanacağız."

"Bizi iten bir taraftar desteği bekliyorum. Bizler çok motiveyiz. Çok duygusal hale düşmememiz gerek."

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?