Tedesco flaş röportajda açıkladı: "Sahada göreceksiniz"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesi flaş röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Tedesco, flaş röportajda konuştu. İşte Tedesco'nun o sözleri:
"Bize ne geliyorsa hayatta onu öyle almalıyız. Stadyumun dolu olması güzel olacak. Başlamak için sabırsızım. Zor bir maçla başlıyor olsak da pozitifi duygulara sahibim. Yakında sahada göreceksiniz."
"Yakında sahada göreceksiniz. Nasıl olmak istediğimizi, DNA'mızı göreceksiniz. Kendimize odaklanarak çalıştık. Biliyoruz ki biz güçlü bir takımız."
"Trabzon direkt oynayan bir takım, dikey toplar deneyecekler. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Lige iyi başlamalarının sebebi de bu. Dediğim gibi biz kendimize odaklanacağız."
"Bizi iten bir taraftar desteği bekliyorum. Bizler çok motiveyiz. Çok duygusal hale düşmememiz gerek."