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Teknik direktör silahlı saldırıda öldü: 23 el ateş etmiş

Teknik direktör silahlı saldırıda öldü: 23 el ateş etmiş

16:3322/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
IHA
DHA
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TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin 46 yaşındaki teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersin Aka’yı Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 23 boş kovan buldu. Saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

46 yaşındaki Ersin Aka, Süper Lig'de de antrenörlük yapmıştı.

#3. Lig
#Çorluspor 1947
#Ersin Aka

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