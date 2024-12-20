Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi TFF tarafından bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Takımlar 3 torbaya ayrılacak. Grup aşamasında takımlar kendi torbası da dahil her torbadan 1 takımla toplam 3 maç oynayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grupların kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte ZTK kura çekimi canlı izleme linki…

1 /7 Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının bitmesinin ardından şimdi ise grup etabı heyecanı başlayacak.



2 /7 5. turdan gruplara kalan 20 takımın yanı sıra 4 büyükler bu turdan kura çekimine dahil olacak.



3 /7 Grup kura çekiminde Şampiyonlar Ligi sisteminde olduğu gibi torbalar oluşturulacak.



4 /7 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARIN KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.



5 /7 Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Aralık Cuma günü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.



6 /7 Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

