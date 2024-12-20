Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi TFF tarafından bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Takımlar 3 torbaya ayrılacak. Grup aşamasında takımlar kendi torbası da dahil her torbadan 1 takımla toplam 3 maç oynayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grupların kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte ZTK kura çekimi canlı izleme linki…
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının bitmesinin ardından şimdi ise grup etabı heyecanı başlayacak.
5. turdan gruplara kalan 20 takımın yanı sıra 4 büyükler bu turdan kura çekimine dahil olacak.
Grup kura çekiminde Şampiyonlar Ligi sisteminde olduğu gibi torbalar oluşturulacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARIN KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Aralık Cuma günü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
5. TURDAN GRUP KURALARINA KALAN TAKIMLAR
Eyüpspor
Çaykur Rizespor
Konyaspor
Alanyaspor
Boluspor
Kocaelispor
İstanbulspor
Bodrum FK
Sivasspor
Antalyaspor
Erzurumspor
Fatih Karagümrük
Ankaragücü
Gaziantep FK