TFF neyi bekliyor?

Bu hafta oynanacak maçların saatleri TFF tarafından daha önceden ilan edilmişti ancak önümüzdeki haftanın programı da alelacele açıklandı.





Hem önümüzdeki hafta hem de sonrasında oynanacak maçların aynı gün ve saatte oynatılması, kamuoyundaki endişelerin giderilmesi ve güven ortamının sağlanması için elzem olarak görülüyor.





Dolayısıyla TFF'nin yapması gereken, önümüzdeki haftanın da programını değiştirerek kalan 4 haftadaki tüm karşılaşmaları aynı gün ve saatte oynatmaktır.