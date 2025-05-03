TFF neyi bekliyor?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa'ya gidebilme ve kümede kalma yarışı tüm hızıyla sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kalan haftalardaki maçları aynı gün ve saatte oynatmaması, zayıf olan güven ortamını daha da güvensiz hale getiriyor.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sonuna yaklaşırken, birçok takım içinde büyük heyecan sürüyor.
Ligde şampiyonluk yarışında lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasında kalan 5 haftalık bölümde 5 puanlık fark bulunurken, diğer takımlar da Avrupa kupalarına gitmek adına sıralamada büyük yarış veriyor.
Kümede kalmak için de puan cetvelinin alt tarafında büyük çekişme yaşanıyor. Adana Demirspor ve Hatayspor'un ligden düşmesi kesinleşirken, diğer iki takım hala netleşmedi.
Dolayısıyla hem şampiyonluk hem Avrupa'ya gidebilme hem de kümede kalma adına yaklaşık 10 takımı ilgilendiren büyük bir çekişme var. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) böyle bir ortamda maçları farklı gün ve saatlerde oynatma konusunda hala bir adım atmış değil.
Trendyol 1. Lig'de geçen hafta başlayan ve önümüzdeki 2 haftada da devam edecek olan maçların aynı gün ve aynı saatte oynatılma uygulamasının kalan haftalarda Süper Lig'de de uygulanması gerekiyor.
Güven ortamının zaten çok düşük olduğu ve saha dışı söylentilerin ayyuka çıktığı bir ortamda maçların aynı saatte oynatılmaması, daha fazla güvensizliğe neden oluyor.
Bu hafta oynanacak maçların saatleri TFF tarafından daha önceden ilan edilmişti ancak önümüzdeki haftanın programı da alelacele açıklandı.
Hem önümüzdeki hafta hem de sonrasında oynanacak maçların aynı gün ve saatte oynatılması, kamuoyundaki endişelerin giderilmesi ve güven ortamının sağlanması için elzem olarak görülüyor.
Dolayısıyla TFF'nin yapması gereken, önümüzdeki haftanın da programını değiştirerek kalan 4 haftadaki tüm karşılaşmaları aynı gün ve saatte oynatmaktır.