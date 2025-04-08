Tolunay Kafkas vasiyetini açıkladı: Şaşırtan istek

"Beni buraya bağlayan Trabzonspor’un büyük taraftarı oldu. Trabzonspor sevgisini ömür boyu yaşamak istiyorum. Fatih Tekke hoca genç jenerasyonun en iyi hocası. Belli oyun kalıpları ve fikri olan, bunları da yaptırmaya çalışan bir hoca. Kendisine süre tanımak lazım. Trabzonspor şu anda dalgalanma yaşıyor. Türkiye kupası önemli bir hedef. Teknik adama sahip çıkmak lazım. Çok sık sirkülasyonlar kulüplere katkı sağlamıyor. Yapılacak tek şey Trabzonspor’un istediği oyuna göre takım oluşturmak. Sezon başından beri Trabzonspor’a karşı çok büyük hakem hataları var. Kimse Trabzonspor’u korusun istemiyor, adil bir yönetim istiyor. Büyük bir haksızlık var. Son birkaç yılda İskoçya ligine çevirdiler ligimizi. Bu lig iki takımdan ibaret değil"